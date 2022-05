Lojas do Centro e bairros de Teresina funcionam até às 18h neste sábado (07)

Na véspera do Dia das Mães, o comércio do Centro e dos bairros de Teresina vão funcionar até às 18h deste sábado (07). Segundo o presidente do Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindolojas/PI), Tertulino Passos, para esta data a expectativa é de que as vendas aumentem de 3% a 5%, já que o comércio em Teresina e em todo o Piauí funciona sem restrições, diferente dos últimos dois anos.

"Essa é uma data muito importante para a atividade comercial e a movimentação nas lojas iniciou ainda no final do mês de abril. Quem for às lojas do Centro e dos bairros hoje ainda vai encontrar muitas promoções, descontos e facilidades no pagamento, dentre outros atrativos", ressaltou.

O sindicato reforçou a importância dos clientes fazerem as compras no comércio local, pois ao comprar na região, o dinheiro continua circulando, ajudando no fortalecimento do varejo, empregabilidade e desenvolvimento socioeconômico da cidade. "Nosso comércio possui uma grande diversidade de lojas dos mais variados segmentos. Então, se você vai presentear, busque algum estabelecimento local, pois além de contribuir com a economia, você pode levar o produto imediatamente para casa", aponta o gestor.

