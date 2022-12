Lojas do Centro e dos bairros funcionarão em horário especial no final de semana

Com a proximidade do Natal, as lojas do Centro de Teresina e dos bairros abrirão nos próximos dois finais de semana, aos sábados (17 e 24/12) e domingos (18/12), no horário de 8h às 18h. Segundo o os lojistas, a medida deve contribuir com um aumento nas vendas, além de disponibilizar mais horários aos consumidores a fim de que eles não deixem as compras para última hora.



Foto: Divulgação/Sindilojas

O presidente do Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI), Tertulino Passos, destaca os empresários do varejo estão otimistas com as vendas deste final de ano e acreditam que irão fazer bons negócios, o que pode representar um marco importante na retomada do setor após dois anos de crise econômica ocasionada pela pandemia. “Este ano a atividade econômica teve um incremento com a retomada da confiança do consumidor que retornou para as lojas, então nossa expectativa é ter um crescimento nas vendas semelhante ao ano de 2019”, disse.

Já o vice-presidente do Sindilojas/PI, Leonardo Viana, reforça que as lojas estão com promoções e que os consumidores devem aproveitar a variedade que o Centro oferece, pois além de adquirir o produto que deseja, contribui com a circulação de renda e a manutenção dos empregos na cidade.

"As lojas já estão intensificando as ações do período natalino e como todos os anos teremos um horário especial para atender nossos clientes. Então, a partir deste sábado e no próximo também, já véspera de Natal, as lojas estarão funcionando até 18h. E no domingo, dia 18, também é um excelente dia para ir às compras", ressaltou o lojista.