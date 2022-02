Lojistas de Teresina denunciam furtos em fiação elétrica de seus estabelecimentos

Lojistas do Centro de Teresina reclamam de prejuízos com furtos frequentes de fiação elétrica e telefônica na região. A maioria dos crimes, segundo os denunciantes, é praticada por usuários de drogas, que vendem os cabos de cobre em ferros-velhos para obter dinheiro para manter o vício. Sem a fiação, as lojas deixam de vender nas máquinas de cartões de crédito e débito e ainda não emitem notas ficais.







E os assaltantes não fazem distinção entre lojas grandes ou pequenas. De acordo com o presidente do Movimento Empreender Piauí, Arthur Feitosa, os criminosos já roubaram a fiação elétrica de estabelecimentos tradicionais do Centro de Teresina e não só de lá. Eles também costumam atuar no comércio de bairros como o Grande Dirceu e o Mocambinho.





O problema vem não é de hoje, mas se agravou mais nas últimas semanas. Os assaltantes chegam a roubar a fiação elétrica dos estabelecimentos comerciais quase que diariamente. “Em um dia, o material é reposto pelo empresário para que a loja dele funcione e no outro dia, eles voltam e roubam novamente. Está uma situação insuportável e nós temos que denunciar para a sociedade tomar conhecimento do que está acontecendo com o setor produtivo, sobretudo na área de comércio”, dispara Arthur Feitosa.

De acordo com ele, as Polícias Civil e Militar têm conhecimento da ação dos criminosos, mas não conseguem dar uma resposta a contento. Ele faz um apelo para que as forças de segurança pública atuem de forma mais intensa no policiamento ostensivo e investigativo para coibir a prática e dar mais tranquilidade para quem empreende e vive do comércio em Teresina.



Foto: Reprodução/Whatsapp

Lojas acabam ficando mais tempos fechadas por causa dos furtos

O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas-PI) também está ciente da situação de roubo de fiação elétrica das lojas de Teresina. Tertulino Passos, presidente da entidade, informou que a situação já foi comunicada para as autoridades de segurança do Piauí. Ele comenta que o maior prejuízo para a categoria é manter as lojas fechadas por causa dos números furtos.

“Estamos cientes da situação, ontem mesmo nós tivemos uma reunião na Polícia Militar falando sobre isso. No início do mês, procuramos a Secretaria de Segurança para tratar sobre este assunto. Portanto, as autoridades policias já estão sabendo do ocorrido para tomar providências”, disse.



Tertulino Passos, presidente do Sindilojas-PI - Foto: Arquivo O Dia

“Foram várias empresas porque boa parte delas não anunciaram o crime. Cada furto desse, no dia seguinte, a loja é fechada. Cada empresa faz o seu levantamento contabiliza o prejuízo. O prejuízo maior é a loja está fechada”, completa

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que realiza o policiamento preventivo onde há maior incidência criminal. Nesse sentido, destacou a importância do registro de boletim de ocorrência junto à Polícia Civil para elaboração do Plano de Policiamento Inteligente.

