Dia das Crianças: lojistas de Teresina esperam aumento de até 10% nas vendas

Na próxima quarta-feira (12), se comemora o Dia das Crianças. A data é marcada no calendário anual como sendo uma das mais rentáveis para o setor do comércio em todo o Brasil ficando atrás somente do Natal e do Dia das Mães. Aqui em Teresina, a expectativa é de que as vendas superem o que foi registrado em 2020 (ano mais crítico da pandemia) e 2021. O Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas-PI) prevê incremento de até 10% nas vendas.





Foto: Assis Fernandes/O Dia

Para garantir que esta expectativa se concretize, o comércio local deve apostar em promoções e no aperfeiçoamento do atendimento presencial ao cliente e, assim, competir inclusive com as lojas de vendas online. É o que explica o presidente do Sindilojas, Tertulino Passos.

“A gente tem ampliado, por exemplo, a qualidade no atendimento, reforçando os pontos positivos de o cliente tratar pessoalmente com o vendedor. Estamos utilizando bastante também as redes sociais como canal de comunicação com o cliente e apostando em promoções, vendas de combos e kits de produtos e trabalhando com descontos”, diz o presidente do Sindicato dos Lojistas.



Tertulino Passos é presidente do Sindilojas-PI - Foto: Assis Fernandes/O Dia

O maior fluxo de consumidores é esperado no Centro de Teresina, onde há uma grande concentração de lojas com as mais variadas opções de presentes que vão desde brinquedos a roupas infantis. Nos bairros, o comércio também deve ficar aquecido com aqueles estabelecimentos que são mais conhecidos pelos moradores e nos quais há, em alguns casos, a possibilidade de o cliente negociar descontos.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Para garantir que ninguém fique sem presente no Dia das Crianças, o comércio em Teresina funcionará em horário normal na quarta-feira (12), tanto no Centro quanto nos bairros.

