Mãe é detida após denúncia anônima de agressão ao filho de 11 anos em Teresina

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi detida na tarde deste sábado (26), após ser acusada de agredir o filho de 11 anos no bairro Santa Cruz, zona sul de Teresina. A criança apresenta lesões aparentes e está sendo amparada pelo Conselho Tutelar.

De acordo com o conselheiro tutelar Melquisedeque Fernandes, a denúncia foi registrada anonimamente. No momento, a mãe está sendo interrogada pela polícia na Central de Flagrantes e a criança está passando por exame de corpo e delito no Instituto de Medicina Legal (IML).



“A criança está com lesões bem visíveis no rosto e nas costas. Após o exame, o conselho tutelar encaminha a ocorrência ao judiciário”, afirma o conselheiro.

Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo O Dia)

Como denunciar



Em Teresina, as denúncias de violência contra a criança e adolescente podem ser feitas através do Disque 100, que recebe, registra, analisa e encaminha aos órgãos de proteção, defesa e responsabilização. Quando o caso é de gravidade, o Disque 100 aciona imediatamente a polícia.

Também está disponível para denúncias o 153 do Disque Cidadania aqui em Teresina, que é o contato direto com a Guarda Municipal, além do 190 da Polícia Militar. As denúncias também podem ser feitas nos Centros de Referência de Assistência Social (CREAS).

Números dos Conselhos Tutelares de Teresina disponíveis para denúncia:

Conselho Tutelar Centro-Norte: 3215-9313

Conselho Tutelar Zona Sudeste: 3215-9360

Conselho Tutelar Zona Sul: 3227-6714

Conselho Tutelar Zona Leste: 3233-8841.

O horário de atendimento é das 8h às 18h, mas depois deste período, um conselheiro atua em regime de plantão. Para entrar em contato, basta solicitar o número do plantonista.

