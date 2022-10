Magic Day 2022 acontece neste sábado (08) com super-heróis e personagens infantis

O maior espetáculo a céu aberto alusivo ao Dia das Crianças acontece neste sábado, dia 8 de outubro. Sonhos e encantos desfilarão na rua Governador Artur de Vasconcelos no trecho entre o Instituto de Doenças Tropicais Natan Portal e o Hospital São Marcos. A programação terá início às 17h30 e promete transformar a noite de crianças, adultos e todo o público presente com um lindo desfile que inclui personagens infantis, super-heróis, palhaços, príncipes, apresentações infantis, trio elétrico e outras atrações. O evento é promovido pela Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC-PI) com apoio do Ministério do Turismo e pela Lei Rouanet, além da Secretaria Especial de Cultura.



Após dois anos sem evento presencial, para este ano o Magic Day visa beneficiar, além das crianças da Casa de Apoio à Criança com Câncer - Casa de Maria, pacientes do Hospital São Marcos e do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela. A presidente da RFCC-PI, Carmen Campelo, relembra que atualmente o Magic Day deixou de ser um evento destinado às crianças com câncer e passou ser uma programação muito esperada pela sociedade e vinculada ao calendário festivo sazonal de Teresina.

Foto: Magic Day/Ascom

Carmen ainda completa ao destacar que com essa iniciativa solidária todos participam e gostam das experiências proporcionadas. “Impossível não se emocionar diante de tanta beleza, que nos transporta para um mundo realmente mágico e inspirador. Os pacientes oncológicos, sem dúvidas, são os mais beneficiados, pois essas pequenas alegrias ajudam significativamente no tratamento, no humor e bem-estar. Contudo, não podemos deixar de apontar que toda a sociedade ganha com esse evento. É um momento lindo e transformador”, externa.

