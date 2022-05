Maio Laranja: mês é dedicado a ações de combate ao abuso e violência sexual infantil

O dia 18 de maio foi escolhido como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O ‘Maio Laranja’ é uma campanha nacional que tem como objetivo orientar crianças e adolescentes, pais e professores a identifiquem e denunciem situações de abuso sexual. Dessa forna, o mês traz ações voltadas ao enfrentamento da violência sexual infantil, de modo que possa promover a prevenção de casos.

Mês de maio é voltado ao combate da violência sexual infantil (Foto: Reprodução)

Em Teresina, a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi) irá realizar ações durante todo o mês a fim de conscientizar a população sobre o tema. Segundo Franciana Beleense, Coordenadora das Ações Estratégicas do Enfretamento do Trabalho Infantil (AEPETI), é dever de toda sociedade proteger as crianças e adolescentes e a programação que será realizada tem como objetivo chamar atenção para o assunto.

“O abuso é a porta de entrada para a exploração! O abuso sexual não tem raça, não tem cor e pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa, mas por ser criança nos importa muito proteger essa infância. A sexualidade precisa ser respeitada, a educação sexual trabalhada em casa, nos espaços escolares e em outros espaços coletivos é muito importante, para que a criança saiba se proteger de um abuso sexual”, pontuou.

De acordo com a Gerência de Direitos Humanos (GDH), em 2021 os Conselhos Tutelares contabilizaram 185 casos de abuso sexual e 22 de exploração sexual de crianças e adolescentes. Já os dados do primeiro trimestre de 2022 apontam um número considerável de casos registrados, chegando a 45.

Confira a programação de Teresina voltada ao tema:

05/05/2022 - live pelo Youtube.com/ufpitv com a UFPI sobre a temática às 8h;

18/05/2022 - o Dia D no Passeio da Frei Serafim, das 7h às 11h com apresentações artísticas e falas referente ao assunto;

22/05/2022 - pedal, concentração na Ponte Estaiada das 16h às19h.

