Marcas promovem saúde e qualidade de vida durante Corrida Unimed Teresina

Neste domingo, dia 16 de outubro, acontece uma das maiores corridas de rua do Piauí, a Corridas Unimed. Depois de dois anos sem edição, a Corrida chegou pra fazer valer a pena.A competição criada para comemorar o Dia do Médico cresceu e agora conta com a participação de toda a população. Além de celebrar esses profissionais de saúde, também incentiva a prática esportiva e a adoção de hábitos mais saudáveis.



Assim como a Unimed Teresina, os parceiros estão alinhados em levar mais saúde e qualidade de vida para as pessoas. Durante a Corrida, as marcas estarão com diversas ativações na arena.

A OncoBem terá um estande para orientações sobreprevenção do câncer e alguns cuidados, além de distribuição de água e sucos naturais para os atletas presentes.

A Drograria Globo disponibilizará diversos serviços farmacêuticos como teste de glicemia e aferição de pressão arterial, além de entrega de salada de frutas e água mineral para ajudar na hidratação dos atletas.

Outro parceiro com ativação é a SWM – BTG Pactual. A marca estará com cabine fotográfica em que os participantes podem registrar sua participação no evento.

A McPhee é outra parceria com ação durante a competição. Os papais podem correr tranquilos enquanto a criançada aproveita o espaço de brincadeiras da marca, com atividades para estimular o desenvolvimento integral da criança, por meio de brincadeiras livres, ateliê criativo, explorações sensoriais e um mundo de investigação e descoberta.

O Café Santa Clara vai oferecerdegustação para todos os participantes do evento, assim como a Laticínio Monte Santo comdegustação de iogurtes.Já a SelFit terátenda para visitação e oferta de atividades, entrega de brindes e professores realizando aquecimento antes da corrida.

O Instituto Trata disponibilizará para os participantes tratamento de recovery,para recuperação pós-exercício,bota de compressão, liberação miofacial para atleta com participação de fisioterapeutas. Também são parceiros da Corrida Unimed a MedSalva e Seguros Unimed.

A edição 2022 terá largada na Av. Marechal Castelo Branco, no estacionamento do Hospital Unimed Ilhotas (Pronto Atendimento Infantil 24h).A concentração seráa partir das 5h30 com largada às 5h50 para percursos de 2,5km (caminhada e inclusão) e às 6h para demais percursos de5km, 10km e 15km.As inscrições seguem até o dia 13/10 no site:https://www.unimedteresina.com.br/

