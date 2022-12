Matrículas nas escolas de Teresina para 2023 começam dia 19 de dezembro

O edital para as matrículas escolares para o ano letivo de 2023 nas unidades de ensino da Rede Pública Municipal foi divulgado pela A Secretaria Municipal de Educação (Semec). O processo de matrícula é organizado em três etapas: Previsão de Matrícula, considerando os estudantes já atendidos em 2022; Renovação de Matrícula, que é a matrícula dos estudantes de 2022 da própria unidade de ensino ou de outra unidade da Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina; e Matrículas Novas.

Cada unidade de ensino já fez o planejamento das vagas para o próximo ano e encaminhou a Previsão de Matrículas para a Semec, que vai analisar o levantamento no período de 09 a 16 de dezembro de 2022. A etapa seguinte é a Renovação de Matrícula, conforme o cronograma abaixo:

a) Educação Infantil, 1°, 2° e 4° anos do Ensino Fundamental: 19 a 23 de dezembro de 2022;

b) 3°, 5°, 6°, 7°, 8° e 9° anos do Ensino Fundamental: 26 de dezembro de 2022 a 13 de janeiro de 2023;

c) Educação de Jovens e Adultos para o 1° semestre de 2023: 12 a 21 de dezembro de 2022;

d) Educação de Jovens e Adultos para o 2° semestre de 2023: 10 a 14 de julho de 2023.

As Matrículas Novas, direcionadas aos estudantes não matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina em 2022, ocorrem em janeiro. Os estudantes deverão ser matriculados próximos de sua residência, considerando o limite de vagas da unidade de ensino.

Foto: Google maps

A efetivação da Matrícula Nova para estudantes do I e II Período da Educação Infantil ocorre no período de 23 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023; Para estudantes do Ensino Fundamental Regular, diurno, deverá ocorrer de 30 de janeiro a 10 de fevereiro de 2023; Já para estudantes da Educação de Jovens e Adultos para o 1° semestre de 2023, o período será de 30 de janeiro a 10 de fevereiro de 2023; E para estudantes da Educação de Jovens e Adultos para o 2° semestre de 2023, as matrículas serão de 17 a 28 de julho de 2023.

Em algumas unidades de ensino, as Matrículas Novas serão realizadas de forma online, por meio de plataforma própria. A relação destas unidades está disponível no Edital de Matrícula Escolar 2023, assim como todas as informações referentes ao processo de matrícula.

O edital pode ser conferido aqui:https://pmt.pi.gov.br/todos-os-documentos/edital-no-011-2022-edital-de-matricula-escolar-2023/

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no