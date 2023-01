Matriculas para novos alunos da Educação Infantil têm início em Teresina

As matrículas na Educação Infantil na rede municipal de Teresina tiveram início nesta segunda-feira (23). Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), estão disponíveis vagas em 64 unidades de ensino na capital. As matrículas podem ser realizadas online através do sistema Sigma Online até o dia 3 de fevereiro.

No momento da matrícula, pais e responsáveis precisam apresentar carteira de trabalho ou recibo de pagamento ou contracheque ou declaração do empregador (cópia) ou autodeclaração de empregado; comprovante de residência com CEP; cartão do programa bolsa família (cópia); cartão de vacina (cópia); cartão do SUS (cópia); e certidão de nascimento da criança.

Foto: Google maps

A efetivação da Matrícula Nova para estudantes do Ensino Fundamental Regular, diurno, deverá ocorrer de 30 de janeiro a 10 de fevereiro de 2023; Já para estudantes da Educação de Jovens e Adultos para o 1° semestre de 2023, o período será de 30 de janeiro a 10 de fevereiro de 2023; E para estudantes da Educação de Jovens e Adultos para o 2° semestre de 2023, as matrículas serão de 17 a 28 de julho de 2023.

O edital pode ser conferido aqui:https://pmt.pi.gov.br/todos-os-documentos/edital-no-011-2022-edital-de-matricula-escolar-2023/

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da SEMEC