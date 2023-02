Matrículas para o ensino fundamental na rede municipal encerram nesta sexta-feira (10)

As novas matrículas para o Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano na rede municipal de ensino podem ser realizadas até esta sexta-feira (10). De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semec), as inscrições começaram no dia 30 de janeiro.

(Foto: Divulgação / SEMEC)

Em toda Teresina, atualmente existem 150 escolas municipais de ensino fundamental. Estão sendo ofertadas 9.754 vagas para os nove anos do fundamental. A secretaria orienta que os pais devem procurar matricular os filhos na unidade escolar mais próxima da residência.

Documentação necessária

Para efetivar a matrícula é preciso o responsável apresentar certidão de nascimento da criança ou adolescente, CPF do aluno, NIS daqueles que são beneficiários do Programa Auxílio Brasil (para Educação Infantil), CPF do responsável (para os estudantes menores de idade), comprovante de endereço com CEP da rua onde mora e foto 3×4 atualizada.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no