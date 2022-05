Mecânico envolvido em acidente na Avenida Maranhão faz vaquinha para pagar prejuízos

O mecânico Marcos Fernandes Rocha da Silva estava a trabalho, testando o carro do cliente, quando se envolveu em um acidente na Avenida Maranhão, na Zona Sul de Teresina, na última quinta-feira (12). O carro modelo Amarok - conduzido por ele - colidiu contra dois veículos e invadiu uma loja de material de construção . Agora, o mecânico está precisando de ajuda financeira, pois terá que pagar todo o prejuízo, que ultrapassa R$ 100 mil.



Marcos Fernandes estava testando a Amarok após fazer uma manutenção no veículo, quando um outro carro entrou na sua frente e ele perdeu o controle da caminhonete. "Eu fiz a manutenção e fui fazer o teste do veículo na Avenida Maranhão. No momento, eu estava na via rápida do lado esquerdo, quando passou outro veículo na minha frente. Eu apertei o freio, mas houve a falha mecânica e, na sequência, a colisão", disse.

O veículo conduzido por ele não tem seguro. A moto atingida na colisão - que estava estacionada - teve perda total. Outra caminhonete também foi atingida e ficou bastante danificada. "Com isso, eu preciso do dinheiro para poder pagar os prejuízos, que ultrapassam R$ 100 mil. Graças a Deus ninguém ficou ferido, só danos materiais. Por isso, iniciamos uma vaquinha online para ajudar nessa situação", completa.

Quem quiser ajudar, foi disponibilizada uma chave pix para transferência: CPF 00528316397 - Banco Santander - Marcos Fernandes Rocha da Silva.

