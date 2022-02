Médicas são ameaçadas e têm celulares roubados no Hospital Infantil Lucídio Portella

Um homem invadiu as dependências do Hospital Infantil Lucídio Portella por volta das 5h desta terça-feira (22) e furtou os celulares de duas médicas plantonistas que estavam na área de descanso.

A direção do hospital confirmou o ocorrido. Segundo relatos, o criminoso não teve dificuldades para adentrar no hospital. Além disso, durante o furto as médicas foram ameaçadas. Ao O Dia, a Polícia Militar do Piauí informou que ao chegar ao local, não conseguiu localizar o suspeito.



(Foto: Reprodução/Ccom)

Por meio de nota, o hospital informou que já está tomando as providências necessárias para investigar o caso e reforçar a segurança do local.



Confira a nota do hospital na íntegra:

O Hospital Infantil Lucídio Portella informa que na noite de ontem (21/02) uma pessoa invadiu as dependências do local e levou os celulares de duas servidoras. A direção do HILP está tomando todas as medidas legais para investigar o caso e reforçando a segurança para garantir a tranquilidade de funcionários e pacientes



