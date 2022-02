Médico piauiense morre após cair de prédio ao tentar fugir de incêndio em Salvador

O médico piauiense Bruno Raphael Matos Coelho, de 32 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (11) depois de cair do terceiro andar de um prédio residencial para escapar de um incêndio no bairro da Barra, em Salvador, na Bahia. Ele era residente no hospital das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), no Largo de Roma.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio iniciou por volta das 2h30 no segundo andar do prédio e rapidamente se espalhou para pavimentos superiores. Bruno dormia e não percebeu o surgimento do fogo. Ele foi acordado por vizinhos e, no desespero para deixar o local, tentou sair do apartamento por uma janela e caiu na área da garagem do edifício.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, outras duas pessoas ficaram feridas. Elas foram levadas para o hospital, que também fica na Barra. Não há informações se elas estavam no imóvel que pegou fogo ou em outros apartamentos, nem detalhes sobre o estado de saúde delas.

O delegado Pedro Andrade, responsável pelas investigações do caso, disse que, por volta das 8h, a família do médico ainda não tinha sido informada do ocorrido. Segundo ele, o incêndio pode ter começado após um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado, o que será confirmado somente após a perícia. O delegado acrescentou que uma terceira pessoa ficou ferida, a síndica do prédio, que teve um problema no pé durante a correria.

Com informações do UOL