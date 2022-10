Médicos denunciam falta de água para consumo no Hospital do Buenos Aires, em Teresina

“Falta de água e pias quebradas demonstram o descaso com médicos e pacientes no Hospital do Buenos Aires”. Essa é uma das frases contidas em um vídeo divulgado nas redes sociais nesta sexta-feira (21) pelo Sindicato dos Médicos do Piauí (Simepi). O vídeo mostra imagens de bebedouros desligados, instalações hidráulicas quebradas e apresentando vazamentos.

(Foto: Divulgação / SIMEPI)

Até uma luva de cirúrgica foi usada para “estancar” um vazamento em uma torneira. Profissionais da saúde veem nessa situação um risco para médicos e pacientes. “O descaso é tão grande que os próprios médicos precisam criar um paliativo com luva para evitar maiores vazamentos e risco de contaminação”, mostrou o vídeo.

Na denúncia, não é informado o período de tempo em que esses problemas se apresentam, ou se já foram comunicados para a Fundação Municipal de Saúde. A equipe do Portal O Dia entrou em contato com a FMS, que informou que o órgão "vai se manifestar nos autos do processo".

Confira o vídeo:

