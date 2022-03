Mesmo após fiscalização do Procon, gasolina continua sendo vendida por R$ 7,30 em Teresina

A gasolina comum em Teresinacontinua sendo comercializada a R$ 7,30 mesmo após a fiscalização do Programa Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor (Procon) na semana passada. Segundo o órgão estadual, 12 postos de combustíveis foram autuados por reajuste irregular nos preços.



Os trabalhos foram realizados sob supervisão do chefe da Secretaria de Fiscalização do Procon, Arimatéa Marques. Em entrevista ao Portal O Dia.com nesta quinta-feira (03), ele disse que o órgão está realizando um levantamento para determinar novas ações na Capital.

“Em relação as fiscalizações, 12 postos foram autuados. Foram fiscalizados postos em todas as regiões de Teresina. Estamos concluindo um levantamento para discutir com o coordenador do Procon Estadual, Nivaldo Ribeiro, que determinou as ações, já que os preços ainda não baixaram”, disse.

Arimatéia informou ainda que o órgão fará uma reunião com o presidente do Sindicato dos donos de Postos de Combustíveis do Piauí, Alexandre Valença, para discutir o assunto. A ideia é criar um pacto com os donos de postos para reduzir o valor da gasolina. “Tudo ainda será definido na reunião, mas a ideia é reduzir o valor do combustível. Esse encontro só não aconteceu por causa do feriado de Carnaval”, ressalta.

A fiscalização da semana passada levou em consideração o aumento de forma rápida e aparentemente sem justificativa plausível, segundo o chefe de investigação. Em todos os doze postos vistoriados ficou constatado variações de preço entre setenta centavos a um real, o que representa um percentual de 12 a 20% de aumento abusivo. Nas bombas, o valor chega a R$7,30.

O Dia constatou nesta quinta-feira (03) que vários postos espalhados pela Capital continuam com o preço de R$ 7,20. Vale ressaltar que a Petrobras não anunciou reajuste nas refinarias.

Para as fiscalizações em Teresina, foram consideradas dados de notas fiscais das bombas para que se observasse a margem de alterações do dia anterior e o presente momento da vistoria. Os postos autuados têm o prazo de 15 dias para apresentarem defesa. Os estabelecimentos estão passíveis à aplicação de multa que varia entre 600 e 10 milhões de reais.

Sindicato dos postos reage

O presidente do Sindicato dos donos de Postos de Combustíveis do Piauí (Sindipostos), Alexandre Valença, negou que o reajuste no preço da gasolina tenha relação com a guerra na Ucrânia, situação levantada por alguns empresários do setor também na semana passada.

Segundo ele, os postos de combustíveis dependem mais do combustível importado do que o produzido pela Petrobras. “A Petrobras só atende a 45 % da demanda regional, o restante é importado e os importadores não costumam anunciar aumentos. Estamos tentando fazer uma reunião, provavelmente no começo da semana que vem com o Procon”, finaliza.

