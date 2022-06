Metrô de Teresina deve voltar a circular na próxima segunda (27), afirma CMTP

A Companhia Metropolitana de Transporte Público (CMTP) informou que o Metrô de Teresina tem a previsão de volta ao funcionamento para o dia 27, próxima segunda-feira. A decisão da volta das operações do serviço se deu após uma vistoria técnica realizada nesta quinta-feira (23), pelos técnicos da CMTP e também do DNIT.

O retorno das viagens feitas pelo Metrô deve acontecer de forma gradual, com funcionamento apenas em horários de pico e com velocidade reduzida. “Já foram feitas as correções mais críticas, mas terão que serem feitas outras intervenções, a fim de dar mais segurança aos passageiros e funcionários”, disse o comunicado da CMTP nas redes sociais.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)

As intervenções, segundo a Companhia que administra o serviço, estão sendo feitas seguindo as normas a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Estão realizadas intervenções para corrigir os pontos mais críticos, com reposição de materiais e serviços de infraestrutura e superestrutura.

Há uma semana, problemas na linha férrea foram constatados

Na última sexta-feira(17), foi realizado uma vistoria em toda linha férrea e constatado que a via precisava de reparos para a segurança dos nossos passageiros e funcionários. Alguns pontos críticos foram adiados por conta das condições climáticas que impossibilitaram a manutenção total, tendo assim com as fortes precipitações desse período chuvoso e o tráfego constante, tanto pelas composições da CMTP quanto da FTL, essa última com um grande volume de peso, veio agravando a situação de alguns pontos.

Durante esse período estava sendo monitorado diariamente a situação da via férrea para mapear a eminência de risco, tendo sido suspensa a operação apenas para evitar que o VLT operasse em situação de risco e garantir a segurança dos passageiros.





Confira o comunicado da CMTP nas redes sociais:

