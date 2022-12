Metrô de Teresina lança aplicativo com localização em tempo real do VLT

Os usuário do transporte metroviário de Teresina poderão acompanhar em tempo real a localização do VLT através do celular. Essa é uma das funcionalidade do aplicativo MetrôPi, lançado pela A Companhia Metropolitana de Transporte Públicos (CMTP) para versões Android e IOS.

No aplicativo será possível também endereços de estações, mapas, horários de funcionamento, tempo estimado para a viagem, valor das tarifas. Mas, por enquanto, não será possível comprar o bilhete do transporte, que segue restrito aos pontos fixos. A presidente da CMTP, Josiene Campelo explicou que o aplicativo está em fase de teste para que os usuários apontem melhorias.

“Estamos há meses desenvolvendo esse aplicativo e fazendo testes internos, agora chegou a vez da fase de uso junto aos usuários para, caso necessário, fazer melhorias”, disse. A ideia da companhia é que em breve os bilhetes de passagem também possam ser comprados via aplicativo.

O sistema metroviário da capital piauiense, que conta com 11 estações ativas, 3 VLTs e mais de 6 mil passageiros diários.

Confira alguns do recursos disponíveis no aplicativo MetrôPi:

– Informa o tempo de chegada dos VLTs em qualquer estação em tempo real, assim como a localização deles;

– Informa da situação de operação do metrô a qualquer momento e se a prestação do serviço está normal ou paralisada;

– Informação sobre qual é a estação mais próxima do usuário;

– É possível o usuário planejar seu trajeto: saber como e quando vai chegar ao seu destino;

– Também é possível o usuário fazer sugestões, críticas, denúncias, etc. por meio do sistema de ouvidoria Fale Conosco, integrado ao aplicativo;

– É possível saber o preço da tarifa, onde comprar o bilhete, horários de funcionamento e outras informações importantes;

– Tem a modalidade “Acessibilidade” para pessoas com deficiência (PCDs);

– Visualizar o mapa completo da rede é muito mais.

