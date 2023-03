Metrô de Teresina pede abertura de inquérito para apurar descarte de lixo sobre trilhos

O descarte irregular de lixo sobre os trilhos do metrô de Teresina levou a Companhia Ferroviária do Piauí (CFP) a pedir a abertura de um inquérito policial para identificar as pessoas responsáveis pela ação. A CFP informou que encaminhará o pedido para a Secretaria de Segurança Pública.

No Parque Ideal, na Sudeste, equipes foram deslocadas no último final de semana para realizar a limpeza de trechos da linha férrea que estavam obstruída por entulhos despejados no local. A companhia alertou que o lixo provoca atraso de viagens do metrô e pode causar acidentes graves com o veículo.

“Esse entulho sobre a estrutura compromete a segurança do Veículo Leve Sobre Trilho (VLT) e, consequentemente, dos usuários. Acionamos nossa equipe de limpeza, que já recolheu o material, para evitar qualquer atraso nas viagens durante a semana”, explicou o presidente do órgão, José Augusto Nunes.

Ele disse que há pontos mais críticos da linha férrea e que é rotineiro o descarte de lixo. O presidente pediu a colaboração dos moradores para evitar descartar lixo nas proximidades e que denúncias sejam realizadas para que os responsáveis sejam identificados e punidos. . As infrações podem variar entre R$ 437,54 (leve) e R$ 4315,34 (gravíssima).

“Temos lutado para manter os trechos da linha férrea limpos, atacando os pontos mais críticos. Por isso, pedimos que qualquer descarte seja feito de maneira correta por todos. Desta forma, melhoramos nossa logística e evitamos problemas maiores”, enfatiza o gestor.

Contato para denúncias: (86) 99402-3074.

