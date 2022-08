Metrô de Teresina volta a funcionar após apresentar problema nos freios

O Metrô de Teresina voltou a funcionar normalmente na manhã desta terça-feira (09) após passar algumas horas parado devido a um problema no sistema de freios. As operações do VLT foram interrompidas pela Companhia Metropolitana de Transporte Público (CMTP) entre as estações do Renascença e do Parque Ideal. A medida foi tomada para resguardar a segurança dos passageiros.





Foto: Arquivo O Dia

Em comunicado publicado nas redes sociais a CMTP informou que, por conta do problema, o metrô ficou impedido de terminar a última viagem do dia. Na nota, a companhia acrescentou ainda que os técnicos foram enviados ao local assim que o problema foi detectado e que trabalharam durante toda a noite para que os freios do metrô fossem consertados e o serviço voltasse a operar normalmente nesta terça (09).

Já nas primeiras horas desta manhã, o VLT voltou a rodar normalmente nos horários temporários estabelecidos pela CMTP.

Confira abaixo os horários do metrô de Teresina:

