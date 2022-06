Metrô Teresina segue parado e não tem previsão de retorno

A Companhia Metropolitana de Transporte Público (CMTP) informou que o funcionamento do Metrô Teresina segue suspenso após parar nesta segunda-feira (20) para uma manutenção corretiva da via férrea. Segundo a companhia, não há previsão de retorno do serviço na Capital. Em nota, a CMTP, informou que, na última sexta-feira (17), foi realizada uma vistoria em toda linha férrea e constatado que a via precisava de reparos para a segurança de passageiros e funcionários. Foto: Divulgação/CMTP "A manutenção corretiva da via permanente já vem sendo executada de maneira parcial desde janeiro de 2022, com a finalidade de assegurar a operação sem eminência de riscos. Contudo, alguns pontos críticos foram adiados por conta das condições climáticas que impossibilitaram a manutenção total, tendo assim com as fortes precipitações desse período chuvoso e o tráfego constante, tanto pelas composições da CMTP quanto da FTL, essa última com um grande volume de peso, veio agravando a situação de alguns pontos", afirmou o órgão.

Segundo a CMTP, a situação da via férrea estava sendo monitorada diariamente para mapear a eminência de risco. " Estão sendo realizadas intervenções para corrigir os pontos mais críticos, com reposição de materiais e serviços de infraestrutura e superestrutura. Realizando as devidas correções para posteriormente executar algumas melhorias na via férrea, incluindo sinalização e estrutura", completou.

Ainda de acordo com a companhia, as atividades devem ser retomadas o mais rápido possível dentro dos parâmetros de segurança exigidos.

