Moradores denunciam roubo e depredação em campo de futebol na Piçarreira, na zona Leste

O Estádio de Futebol Amador Estevão é o único espaço de lazer da população que reside no bairro da Piçarreira II, na zona Leste de Teresina. Porém, o local está passando por uma situação complicada. Além do mato que invade o campo, o vestiário foi arrombado e teve praticamente todos os itens roubados. O lixo também se acumula e coloca em risco a saúde dos moradores.



Fábio Júnior, coordenador de Esporte e Lazer da Associação dos Moradores da Piçarreira II (Fotos: Assis Fernandes/ODIA)



Fábio Júnior é morador do bairro e coordenador de Esporte e Lazer da Associação dos Moradores da Piçarreira II. Por ser jardineiro, ele é o responsável por fazer a manutenção do campo, regando diariamente e realizando algumas melhorias, como a instalação de canos para acoplar a mangueira que é usada na irrigação e aparar a grama.

Porém, grande parte do dinheiro investido para a compra desses itens sai do seu próprio bolso. Segundo Fábio, ele já chegou a gastar por mês R$ 1 mil. Em agosto esse investimento foi de R$ 300, mas porque, de acordo com ele, os jogadores que utilizam o campo pagam uma taxa simbólica de R$ 5, dinheiro que é revertido na aquisição de itens para manutenção. Já a gasolina usada na roçadeira é colocada por ele.



“Comprei alguns canos para ligar até a caixa d’água, para que as pessoas pudessem usar o vestiário, mas dias depois roubaram. Arrombaram a janela do vestiário e levaram os aparelhos de vaso sanitário, a fiação e os itens da pia. O banheiro está inutilizado e quando as pessoas querem usar não tem como”, conta.



À noite, a iluminação também não é suficiente e o local acaba ficando às escuras. Sem vigilância, muitos moradores despejam lixo ao lado do vestiário, acumulando uma pilha de resíduos favorecendo, inclusive, a criação de criadouros de dengue. O coordenador de Esporte e Lazer também cobra que seja feita a arquibancada, que, de acordo com ele, foi prometida pela Prefeitura de Teresina, bem como a colocação de bebedouros.



Contraponto

Por meio de nota, a Secretaria de Esporte e Lazer (Semel), da Prefeitura Municipal de Teresina, informou estar ciente sobre a questão do Campo de Futebol do bairro Piçarreira e que já está tomando as providências que lhe cabe para que essa demanda da população seja resolvida o mais breve possível.



A Semel informou também que a parte da limpeza e o recolhimento do lixo ao redor do campo é de competência da Saad Leste, que já foi prontamente informada sobre a demanda. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer reiterou seu compromisso com um esporte e lazer de qualidade de Teresina, e que não medirá esforços para desenvolver o seu papel.







(Fotos: Assis Fernandes/ODIA)

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no