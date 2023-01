Moradores do Angelim reclamam de buracos na Avenida Henry Wall de Carvalho

Moradores do bairro Angelim, na Zona Sul de Teresina, sofrem diariamente com os buracos ao longo da Avenida Henry Wall de Carvalho, uma das principais vias que liga a região ao Centro de Teresina. Isso porque a avenida está danificada e cheia de buracos e elevações.



Foto: José Itamar/ODIA

Morador do bairro há mais de 30 anos, o fotografo José Itamar (45) conta que os buracos já provocaram muitos prejuízos financeiros ao condutores. De acordo com ele, em vários pontos é possível notar que o asfalto está quebrado e o problema se intensifica no período chuvoso.

"É terrível. Os buracos provocam muitos prejuízos. Tem hora que você vai passar e nem percebe, quando vê já está em cima. E às vezes não dá para desviar. Quando chove, eles ficam escondidos", conta.

Ainda segundo o morador, devido ao problema, o trânsito fica congestionado nos horários de picos. "Os motoristas precisam reduzir a velocidade e, com isso, um grande congestionamento se forma. Essa situação está assim há muito tempo e até agora nada foi feito. Os buracos prejudicam todo mundo que precisa usar essa avenida diariamente", relata.

Outro lado

A reportagem procurou a Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Sul (SAAD Sul) na manhã deste sábado (07) para esclarecimentos sobre o caso, mas não obteve retorno. O espaço estará aberto para esclarecimentos.

