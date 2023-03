Moradores do Centro são beneficiados com melhorias no sistema de abastecimento de água

Um novo sistema de bombeamento está sendo implantado, pela Águas de Teresina, em área residencial do Centro, para beneficiar mais de 3 mil moradores do bairro.



O equipamento tem capacidade de fornecer 70 mil litros de água por hora e ajudará a regular a pressão, melhorando a distribuição para áreas mais altas e distantes das adutoras.

O investimento também vai garantir regularidade no fornecimento da água, sobretudo nos períodos de maior consumo, como finais de semana e feriados, além de ajudar no retorno mais rápido do abastecimento após manutenções emergenciais.

