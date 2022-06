Morre a fundadora da APAE de Teresina Maria do Socorro Cordão

A fundadora da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Teresina, Maria do Socorro de Sá Lima, faleceu nesta segunda-feira (13/06). Aos 91 anos, ela morreu de causas naturais. O falecimento foi comunicado pela APAE de Teresina através das redes sociais.

A família informou que a morte ocorreu por volta das 10h, na casa de Maria do Socorro, na zona leste de Teresina. O velório será realizado na capela Estrela, a partir das 15h, na Pax União, em Teresina. O sepultamento ocorre na terça-feira (14), no cemitério São Judas Tadeu, às 11h.

Foto: Arquivo / Pessoal

“Deixa um grande legado, uma das fundadoras da causa da pessoa com deficiência, juntamente com seu esposo, o saudoso professor Cordão. Em nome de todos que fazem a Apae de Teresina, as nossas mais sinceras condolências”, disse a APAE em nota de pesar.

Maria do Socorro e o esposo João Porfírio de Lima Cordão são reconhecidos pela fundação da APAE de Teresina em 4 de junho de 1968. O casal resolveu abrir a instituição devido um dos filhos que tinha deficiência intelectual e múltipla.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no