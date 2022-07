Morre no HUT homem baleado após discussão familiar no bairro São Pedro

Morreu neste domingo (31), Daniel Gomes, a segunda vítima fatal da discussão familiar no bairro São Pedro. Foram três pessoas baleadas na manhã do último sábado. O paciente estava internado em estado gravíssimo no Hospital de Urgência de Teresina (HUT) desde o ocorrido. Dos três atingidos pelos disparos, apenas a babá identificada apenas como Juliana segue com vida, internada em estado grave.

O caso ocorreu dentro de um condomínio localizado nas proximidades da Rua Porto. Segundo informações do 1º Batalhão da Polícia Militar, o motivo da briga foi o choro de uma criança, filho da outra vítima, identificado apenas como Felipe. O choro teria incomodado Daniel, que é instrutor de tiros e cunhado de Felipe.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Ao ouvir a reclamação, Felipe teria atacado o cunhado com uma faca. Daniel então revidou e atirou em Felipe na região da perna. Após isso, os dois entraram em uma luta corporal e Daniel acabou atingindo a babá da criança, identificada como Juliana, com um tiro na cabeça. Felipe, mesmo baleado, tomou a arma do cunhado e o atingiu com um tiro na cabeça.

O Portal O Dia tentou entrar em contato com o HUT, para obter mais informações sobre o estado de saúde da babá, mas até agora não obtivemos retorno.

