Morre o advogado Francisco Alysson em decorrência de um AVC

O advogado Francisco Alysson, que estava internado em Teresina em razão de Acidente Vascular Cerebral (AVC), faleceu nesta terça-feira (07) em um hospital da capital. Nos últimos dias, a família dele havia iniciado uma campanha pedindo ajuda financeira para custear tratamento e as despesas. A campanha movimentou as redes sociais dos teresinenses em uma corrente de solidariedade.



A confirmação da morte de Francisco foi dada pela esposa, a confeiteira Renata Rian, via redes sociais. Em postagens no Instagram, ela agradeceu pela vida de Francisco: “Deus me deu, Deus levou. Louvado seja o nome do Senhor. Até o céu, meu amor. Te amo para sempre! Obrigado por tudo”, escreveu Renata.



Foto: Reprodução/Redes Sociais

Francisco Alysson será velado nesta quarta-feira (08) na casa de sua mãe, em Caxias. O velório em Teresina acontece amanhã (09) a partir das 11h no Cemitério Jardim da Ressurreição com missa de corpo presente às 15h30min e sepultamento às 17h.

Francisco Alysson deixa a esposa e sete filho, dentre elas a mais nova que tem apenas dois meses de vida.

