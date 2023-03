Morre o empresário Rufino Damásio, aos 78 anos, em São Paulo

Morreu na manhã desta terça (14) o empresário piauiense Rufino Damásio. A informação foi confirmada através das redes sociais do filho dele, Danili Damásio. Rufino tinha 78 anos e estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele foi o fundador do grupo R. Damásio, um dos maiores conglomerados empresariais do Piauí.

“É com profundo pesar que comunico a todos o falecimento do meu pai, Rufino Damásio, aos 78 anos, hoje, 14 de março, no Hospital Albert Einstein em São Paulo. Agradeço a todos que queiram fazer uma prece para a alma dele”, postou Danilo em uma rede social.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A Prefeitura de Teresina lamentou o falecimento do empresário Rufino Damásio da Silva. “R. Damásio, como era conhecido, foi fundador de um dos maiores conglomerados empresariais do Piauí, e deixa um legado de inteligência e perspicácia no empreendedorismo, tendo se destacado no país. O prefeito Dr. Pessoa se solidariza com a família e amigos enlutados ao tempo em que expressa condolências a todos”.

Rufino Damásio deverá ser enterrado em Teresina. Porém, ainda não há informações sobre o traslado do corpo e também sobre local do velório e sepultamento.





Aguarde mais informações...

