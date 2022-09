Morre José Nunes, aos 69 anos, em Teresina; professor era fundador do Colégio Sinopse

O professor José Nunes de Sousa morreu aos 69 anos na madrugada desta segunda-feira (05), em Teresina. Ele é um dos fundadores do colégio Sinopse e lutava contra um câncer de cólon. José Nunes estava internado no Hospital São Marcos e não resistiu às complicações da doença.

José Nunes deixa três filhos: Jorcelano Sousa (médico), José Filho (engenheiro) e Fabrício Santos (empresário).



Professor José Nunes com a ex-esposa e os três filhos (Foto: reprodução/redes sociais)

O velório acontece na funerária Pax União e o sepultamento está marcado para às 17h no cemitério Recanto da Saudade.



Em sua rede social, o médico fez uma publicação enaltecendo a presença do pai ao longo de sua vida e lamentou sua partida.

Amigos lamentam a morte do professor José Nunes

O Colégio Einstein publicou nota de pesar lamentando a morte do professor. Em luto, a escola aproveitou para comunicar que as aulas e o desfile cívico de 7 de setembro estão suspensos.



“Com imenso pesar, comunicamos o falecimento do brilhante professor José Nunes de Sousa, em Teresina. Natural de São João do Piauí, José Nunes começou sua carreira na docência em 1976 ministrando aulas de matemática, fundou o Colégio Sinopse, embrião do Einstein Sistema de Ensino, e desenvolveu uma respeitada trajetória de vida e trabalho. Prestamos nossas condolências à família, amigos e ex-alunos deste exemplo de pai, avô, amigo e professor.

Nota de pesar da Prefeitura de Teresina:

“A Prefeitura de Teresina lamenta o falecimento do professor José Nunes, ocorrido na madrugada desta segunda-feira (05).



Zé Nunes, como era conhecido, exerceu a docência com renomada competência, durante décadas, e deixa um legado por contribuir com a formação de grandes profissionais da capital piauiense.



O prefeito Dr. Pessoa se solidariza com a família e amigos enlutados ao tempo em que expressa condolências a todos.”



