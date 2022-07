Morre em Teresina a professora Sueli Rodrigues

Faleceu em Teresina na tarde desta terça-feira (26/07) a professora Maria Sueli Rodrigues. Aos 58 anos, ela já enfrentava problemas de saúde que se agravaram nos últimos meses. Sueli Rodrigues foi internada em um hospital particular em Teresina, mas não resistiu às complicações.

Sueli Rodrigues era professora da Universidade Federal do Piauí (UFPI) desde 2010, lotada no Departamento de Ciências Jurídicas (DCJ). Ela era graduada em Ciências Sociais pela UFPI e possuía mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela mesma Universidade. Sueli tinha também graduação em Direito pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Era Advogada e doutora em Direito.

Atuou no início da carreira em várias escolas da rede privada de Teresina e como professora em várias instituições privadas de Teresina e como fiscal ambiental na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recurso e Hídricos (Semar). Ela era engajada no sindicalismo e em movimentos sociais ligados a Igreja Católica.



Sueli Rodrigues foi candidata ao governo do Piauí na eleição de 2018 pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Já na eleição municipal de 2020, disputou vaga na Câmara Municipal de Teresina.

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) emitiu nota de pesar pela morte da professora. A instituição lamentou o falecimento e lembrou a trajetória acadêmica de Maria Sueli Rodrigues e as atividades que desenvolveu nos quadros da universidade.

