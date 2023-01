Motociclista bate em carro de motorista de aplicativo e foge ao tentarem acordo

O motorista de aplicativo José de Araújo, de 30 anos, terá que arcar sozinho com os custos do conserto de seu veículo após uma motociclista bater em seu carro e fugir em seguida. O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (20), na Avenida Marechal Castelo Branco, próximo a um shopping de Teresina.



Segundo a denúncia do motorista de aplicativo, ele estava parado no sinal, no cruzamento da Avenida com a Rua Juliano Moreira, indo buscar um passageiro no shopping. Quando o sinal abriu e ele foi dobrar à direita, uma motociclista fez uma ultrapassagem irregular e colidiu em seu veículo.



(Foto: Arquivo pessoal)

“Ela fez a ultrapassagem pelo lado direito, sendo que a ultrapassagem é feita pelo lado esquerdo. Nisso, ela bateu no meu retrovisor, que quebrou, além de ter ralado a lateral do carro. Eu parei o carro, liguei o pisca, e ela disse que ia pagar o prejuízo. O cunhado dela chegou de mototáxis pedindo para não chamar a perícia, pois ela iria perder a moto. Eu consenti, mas pedi que fossemos até a concessionária saber quanto seria o conserto, mas assim que subimos a ponte da Frei Serafim, ela fugiu e eu a perdi de vista”, conta.



José de Araújo explica ainda que, enquanto aguardava o cunhado da motociclista chegar, ele fez fotos da moto e da condutora. Em posse das imagens, ele espera localizar a motorista e cobrar o valor do conserto de seu veículo, que deve ficar na faixa de R$400.



“Acabou que o prejuízo ficou só para mim, porque a raladura na lateral do carro foi bem funda e o retrovisor também é caro. Ainda bem que eu tinha tirado a foto dela e da moto. Espero que eu consiga encontrá-la, até porque ela estava errada e precisa arcar com esse custo”, desabafa o motorista de aplicativo.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no