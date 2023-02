Motociclista fica gravemente ferido após colidir com caminhão na Avenida Maranhão

Um motociclista identificado como Adriano Pereira da Silva, de 32 anos, ficou gravemente ferido após bater na lateral de um caminhão na Avenida Maranhão, no Centro de Teresina, na tarde desta segunda-feira (10).



Segundo o Capitão Haryelds, da Polícia Militar, foi constatado que o jovem colidiu com a moto na lateral de um caminhão enquanto tentava fazer uma ultrapassem indevida – entre o caminhão e outro veículo – que transitavam para região Sul da Capital. Com a colisão, a motocicleta foi arrastada e ficou destruída.



“Recebemos as informações por meio do COPOM que havia acontecido o acidente próximo à Ponte da Amizade, envolvendo um caminhão e um segundo carro. O motociclista fez uma ultrapassagem indevida entre os dois e colidiu com o caminhão. A moto ficou destruída”, disse.

Com o impacto da colisão, o motociclista teve ferimentos nos braços e nas pernas, foi socorrido por uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Ainda não há informações sobre o caminhoneiro nem sobre o seu estado de saúde.

