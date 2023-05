Motociclista morre após cair em buraco no bairro Pedra Mole

Um motociclista, de identidade ainda não confirmada, morreu nesta terça-feira (02) após ter caído em um buraco de mais de um metro de profundidade, no bairro Pedra Mole, zona Leste de Teresina. A vítima estava de moto e teria batido em um calçamento e depois caído no buraco. A vi fica próximo da Avenida presidente Kennedy. A ocorrência está sendo atendida pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e por policiais do 5º BPM.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Aguarde mais informações...

Confira o vídeo:

