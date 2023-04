Motociclista morre após ser atingido por S10 no Pedra Mole, em Teresina

Um motociclista - ainda não identificado - morreu na manhã deste sábado (22) após ser atropelado por um veículo modelo Chevrolet S10, no bairro Pedra Mole, na Zona Leste de Teresina. O condutor do carro foi quem acionou a polícia.



De acordo com o registro da ocorrência da Polícia Militar (PM), o condutor da S10 disse que seguia sentido União-Teresina quando foi surpreendido pelo motociclista, que invadiu no canteiro central. O motorista relatou ainda que não conseguiu frear - o que resultou na colisão frontal. Com o acidente, a vítima foi arremessada e morreu no local.

Reprodução/RedesSociais

O condutor da S10 seria um estudante de Medicina e prestou socorro à vítima. Ele teria verificado os sinais vitais do motociclista e constatou o óbito. Em seguida, acionou a PM que realizou o isolamento da área até a chegada da Perícia Criminal. Por causa do batida, o trânsito ficou lento na região. O estudante de Medicina fez o teste do bafômetro que deu negativo.

