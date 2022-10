Motociclista tem cabeça esmagada ao sofrer grave acidente na zona Sudeste de Teresina

Um idoso de 73 anos veio a óbito ao se envolver em grave acidente de trânsito por volta das 12h30 desta sexta-feira (28), próximo ao Mercado do Peixe, na BR-343, zona Sudeste de Teresina. A vitima, que pilotava uma motocicleta, teve a cabeça esmagada por um caminhão.

Confira o vídeo:

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veiculo colidiu na lateral da moto, fazendo com que o motociclista caísse no chão, momento em que um caminhão passou por cima dele.



Ainda de acordo com a PRF, o condutor do caminhão não foi identificado. No local, a Pericia Criminal colheu as informações do acidente. Além disso, o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no