Motorista perde controle do carro e derruba muro de casa na Avenida União em Teresina

Um grave acidente ocorrido na noite deste domingo (08) deixou três pessoas feridas na zona Norte de Teresina. Um veículo modelo Mitsubishi Pajero de placa NIG-5889 atingiu e derrubou o muro de uma residência na Avenida União, bairro Memorare, após o motorista perder o controle da direção. No veículo estava um casal e uma criança menos de 5 anos.





Foto: Reprodução

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar socorro. De acordo com o tenente Sebastião, do Comando de Socorro, as vítimas ficaram presas às ferragens, mas não houve vítimas fatais. “A mulher e a criança foram levadas pelo SAMU para o HUT e o homem, que era o condutor do carro, foi conduzido por uma viatura nossa para outra unidade hospitalar próxima. As vítimas estavam conscientes e aparentemente sem risco. A criança nem escoriações chegou a sofrer”, relatou o tenente.

Com o impacto da colisão, a frente do carro ficou totalmente destruída e o muro da casa, que caiu, atingiu um outro veículo, modelo Fiat Strada Vermelho, que estava estacionado do lado de dentro. Ninguém na residência ficou ferido. O Corpo de Bombeiros não soube informar o que teria causado a perda de controle por parte do motorista da Pajero. A equipe não chegou a fazer teste de alcoolemia no condutor porque a prioridade era socorrê-lo.



Foto: Reprodução/Whatsapp

O caso deverá ser investigado pela Delegacia de Trânsito.

