Motorista perde controle e carro invade loja de confecção na Nossa Senhora de Fátima

O Corpo de Bombeiros foi acionado nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (26) para atender a uma ocorrência em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, zona Leste de Teresina. Um carro invadiu uma loja de confecções de fardamentos que fica localizada no cruzamento com a Rua Anfrísio Lobão.



(Foto: ODIA)

De acordo com o tenente Willian, plantonista do Comando de Socorro dos Bombeiros, ninguém ficou ferido, mas quando chegaram, os funcionários se depararam com a porta de acesso à loja derrubada e o carro dentro do estabelecimento.

“Foi uma colisão entre o veículo e o imóvel. A loja foi invadida pelo veículo. A princípio, não houve vítima, só um certo nervosismo por parte da motorista por conta do susto e do prejuízo”, relatou o tenente.

De acordo com ele, a mulher que conduzia o carro foi estacionar na calçada da loja, mas perdeu a noção da distância, e, ao invés de frear o veículo, teria se confundido e pisado no acelerador. O carro, então, entrou na loja causando prejuízos materiais. O veículo e sua proprietária permanecem no local aguardando o serviço da seguradora.

