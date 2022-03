Motoristas da Emvipi paralisam atividades e denunciam retirada ilegal dos cobradores

Motoristas da empresa Emvipi, paralisaram as atividades em parte da manhã desta terça-feira (15). A informação foi divulgada pelo Sintetro. Os ônibus não saíram dos pontos da Praça da Bandeira, centro de Teresina. Segundo o sindicato que representa a categoria, a paralisação se deve a um acúmulo de funções que os motoristas estão tendo desde o início da pandemia.

Ainda segundo o Sintetro, foram tirados dos ônibus os cobradores, e a função de receber o valor das passagens dos usuários passou a ser feita pelos motoristas, sem serem remunerados para essa função. “Por lei, as empresas de transporte urbano e rural, tem que ter cobrador de ônibus. Isso está na lei. Mas na pandemia, essa empresa retirou o cobrador e o motorista está tendo dupla função. E o pior: sem receber por isso”, denunciou o presidente do Sintetro, Antônio Cardoso.

Motoristas paralisam atividades no centro de Teresina (Foto: Reprodução/RedeSocial)

Ainda segundo a denúncia, trabalhadores estariam sendo ameaçando de demissão e muitos temem perder o emprego.

Greve da categoria

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários no Estado do Piauí, o Sintetro, marcou para o próximo dia 21 de março uma greve dos motoristas e cobradores de Teresina. A informação foi divulgada pelo presidente do sindicato, Antônio Cardoso. De acordo com o Sintetro, as reivindicações desses trabalhadores são a reposição salarial corrigindo a inflação, o que não acontece desde 2019, além do pagamento do ticket alimentação e do plano de saúde, algo que foi retirado da categoria.

“Todos nós estamos empenhados em continuar rodando. Mas diante da situação irredutível do SETUT, que não tem interesse em assinar nossa convenção, e sem avanços nas conversas, fica difícil convencer o trabalhador a não parar”, finalizou.

