Motoristas e cobradores de ônibus devem iniciar greve no próximo dia 21

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários no Estado do Piauí, o Sintetro, marcou para o próximo dia 21 de março uma greve dos motoristas e cobradores de Teresina. A informação foi divulgada pelo presidente do sindicato, Antônio Cardoso. A decisão foi tomada pelos trabalhadores em assembleia realizada na última sexta-feira (11).

De acordo com o Sintetro, as reivindicações desses trabalhadores são a reposição salarial corrigindo a inflação, o que não acontece desde 2019, além do pagamento do ticket alimentação e do plano de saúde, algo que foi retirado da categoria. “Todos nós estamos empenhados em continuar rodando. Mas diante da situação irredutível do SETUT, que não tem interesse em assinar nossa convenção, e sem avanços nas conversas, fica difícil convencer o trabalhador a não parar”, disse.

Greve do transporte público está marcada para o próximo dia 21 de março (Foto: Assis Fernandes/O Dia)

“Estamos sem aumento desde 2019. E quando chegou o mês de março de 2020, perdemos o Ticket e o Plano de Saúde, conquistas de mais de 15 anos”, completou Antônio Cardoso, presidente do Sintetro. Ao todo, são cerca de 800 operadores do sistema de transporte público de Teresina, ligados ao Sintetro.

Ainda segundo o Sintetro, após o anúncio da data marcada, representantes do Setut marcaram uma reunião já para a próxima segunda (14), para tentarem chegar a um acordo e evitar a greve dos motoristas e cobradores da capital.

