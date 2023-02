Motoristas e cobradores se reúnem para definir se farão novas paralisações em Teresina

Matéria atualizada às 09h45

A diretoria Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Transporte Rodoviários do Piauí se reúne, neste momento, na sede do Sintetro para definir se serão realizadas novas paralisações neste segunda e ao longo da semana. "A gente só pode que a Prefeitura e o Setut entrem em acordo para que a gente consiga ter nossa convenção em mãos, pois do jeito que está não tem condições", enfatizou Edilane Sousa, vice-presidente do Sintetro.



Matéria original

Motoristas e cobradores do sistema de transporte público de Teresina paralisam as atividades nesta segunda (06). O Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Transporte Rodoviários do Piauí (Sintetro) orientou que 100% dos ônibus permanecessem nas garagens. A paralisação teve início às 4h da manhã e encerrou às 8h30, quando os coletivos voltaram a circular.

Os profissionais cobram o pagamento do salário deste mês de fevereiro e alegam risco de atraso salarial. Nesta terça (07) encerra o prazo para o pagamento do salário no quinto dia útil. A categoria também cobra o reajuste salarial, que, segundo o Sintetro, está com os valores referentes ao ano de 2019.

(Foto: Divulgação/Sintetro)

"Nem o Setut e nem a Prefeitura deram um posicionamento e nós estamos com um salário de 2019. Tivemos uma reunião com Tribunal Regional do Trabalho (TRT), mas a PMT não participou. E o Setut disse que só pode dar alguma proposta mediante resposta da Prefeitura, só que ninguém se manifesta", conta Edilane Sousa, vice-presidente do Sintetro.

Em decorrência da paralisação, diversos pontos de engarrafamento foram registrados por toda a cidade. Os serviços de transporte por aplicativo também registram sobrecarga de chamadas, elevando o preço das tarifas.



O Setut emitiu uma nota lamentando, mais uma vez, o atraso no repasse da Prefeitura. Confira abaixo a nota.



“O Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (SETUT) informa que o setor tem enfrentado dificuldades financeiras, sobretudo no que tange a insumos e salários dos trabalhadores. Com o constante descumprimento por parte da Prefeitura de Teresina dos repasses de subsídios devidos, o sistema de transporte público enfrenta desequilíbrio econômico e déficit operacional.

O SETUT esclarece que já enviou um ofício à Strans informando a situação e aguarda retorno da Prefeitura para uma resolução efetiva desse problema. A gestão municipal deve assumir a responsabilidade e sua omissão tem prejudicado a todos: população, trabalhadores e concessionárias”

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no