MP constata falta de medicamentos e insumos no Hospital do Monte Castelo, em Teresina

O Ministério Público do Piauí (MP-PI), por meio da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina, constatou durante inspeção nesta semana a falta de fármacos e materiais, como seringas, agulhas, antibióticos e soro fisiológico no Hospital do Monte Castelo, na Zona Sul de Teresina. A vistoria aconteceu após denúncias da falta de insumos básicos e foi acompanhada por conselheiros e fiscais dos Conselhos Regionais de Medicina (CRM-PI), de Enfermagem (COREN) e de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO-14ª). Na Maternidade Wall Ferraz, no bairro Dirceu Arcoverde, Zona Sudeste, ficou comprovada a falta de profissionais.

Segundo o MP, a fiscalização iniciou no Hospital do Monte Castelo. Na unidade de saúde, a equipe visitou a farmácia, a central de abastecimento farmacêutico, a central de materiais esterilizados, a central de equipamentos de proteção individual e as enfermarias. Nas vistoria, a equipe comprovou a falta de fármacos e materiais, como seringas, agulhas, antibióticos, soro fisiológico, dentre outros insumos.

Foto: MPPI/Reprodução

Já na Maternidade Wall Ferraz, os fiscais inicialmente conversaram com as diretoras geral e técnica da unidade sobre a escala de profissionais médicos, fisioterapeutas e enfermeiros. A gestão da Wall Ferraz informou que depende da liberação da Fundação Municipal de Saúde (FMS) para contratar novos profissionais e que têm solicitado à pasta a complementação no quadro de pessoal.



O MP informou ainda que os fiscais e conselheiros do CRM-PI, CREFITO-14 e COREN agora vão elaborar relatórios técnicos com as informações coletadas nas inspeções. Esses documentos serão enviados ao Ministério Público e devem subsidiar o trabalho do órgão na cobrança por melhorias na saúde pública de Teresina.

Foto: MPPI/Reprodução



Participaram da inspeção o promotor de Justiça Eny Pontes, titular da 29ª PJ de Teresina, o presidente do CRM-PI, Dagoberto Silveira, além da vice-presidente e da secretária-geral da entidade, Mirian Parente e Ana Cláudia, as conselheiras do COREN-PI Deusa Machado e Diana Matos, e conselheiros do Crefito.





