Mulher é assassinada após suspeito pedir para ela baixar a cabeça na Grande Natal

Uma mulher foi morta a tiros em uma loja de variedades localizada no Centro de Parnamirim, cidade da Grande Natal. A vítima, identificada como Ana Bruna Rodrigues, de 22 anos, era funcionária do estabelecimento e estava trabalhando.



Câmeras do circuito interno de segurança mostram o momento em que um homem de boné, de roupa preta e com o rosto encoberto entrou na loja, localizou a vítima - que não reagiu -, sacou a arma e fez os disparos à queima-roupa.

O criminoso não roubou nada do local e fugiu em uma moto preta - com a qual havia chegado à loja. A Polícia Militar foi chamada, isolou a área e fez buscas pela região, mas não encontrou o autor dos disparos.

De acordo com a PM, a Polícia Civil deve investigar as motivações do crime, que tem características de execução.

Com informações do UOL