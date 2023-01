Multa para quem jogar lixo em local irregular em Teresina sofre reajuste

O valor da multa para quem for flagrado jogando lixo em local irregular em Teresina sofreu reajuste de 6%. A medida foi realizada pela Prefeitura de Teresina, que levou em consideração acumulado no Índice de Preços ao Consumidor Especial (IPCA-E).

O valor da multa depende da gravidade da irregularidade. Ao todo, dois fatores são analisados para o estabelecimento do valor: o tipo de material descartado e do nível de agressão ao meio ambiente; da frequência do descarte (se é ou não a primeira vez) e da quantidade descartada.

Foto: Arquivo / O Dia

Veja as mudanças

Multa leve passa de R$ 407,48 para R$ 437,54;

Multa grave passa de R$ 1.018,72 para R$ 1.078,84;

Muito grave passa de R$ 2.037,42 para R$ 2.157,67;

Gravíssima passa de R$ 4.074,83 para R$ 4.315,34.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Edmilson Ferreira, explicou que o valor ainda é considerado baixo pelos graves problemas que a atitude de descarte irregular de lixo provoca nos bairros da capital. Ele defende ainda a conscientização da população como medida preventiva.

“Nem sempre aplicamos a multa de forma imediata. Muitas vezes, nós notificamos e damos um prazo para que o munícipe faça o recolhimento do seu lixo de forma correta. Porém, temos casos em que a aplicação da multa é a única forma de obrigar o munícipe a fazer o que é correto”, alerta o secretário.

