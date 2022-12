Natal Seguro: operação será iniciada na próxima segunda (05) no Centro de Teresina

Na próxima segunda-feira (05), será iniciada a operação Natal Seguro em Teresina. As ações serão realizadas pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Teresina e o efetivo será reforçado no centro da cidade para garantir tranquilidade aos teresinenses durante as tradicionais compras de fim de ano. Entre as áreas que terão o patrulhamento preventivo intensificado estão as praças da Bandeira, João Luís Ferreira, Saraiva e Rio Branco.

(Foto: Arquivo/ODIA)



“É de conhecimento de toda a população que durante o fim de ano, o fluxo de pessoas é intenso no centro”, destaca André Viana, comandante da GCM de Teresina, um dos órgãos que vão reforçar a segurança na região. Durante todo o mês de dezembro, equipes estarão posicionados em pontos estratégicos do centro reforçando o patrulhamento preventivo com equipes a pé, em viaturas e motos.

"O número de guardas municipais, locais e dias serão dispostos de acordo com um mapeamento prévio, no sentido de que possamos cobrir o máximo de pontos. Montamos uma estratégia para que a população se sinta segura para ir ao centro”, complementa.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da PMT