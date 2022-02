No 5º dia de protesto, professores de Teresina criticam reajuste real de 3% e mantêm greve

Pelo 5º dia consecutivo,professores da rede municipal em greve seguem acampados em frente à Câmara Municipal. A categoria cobra da Prefeitura de Teresina o reajuste salarial de 33,24%, com base na portaria assassinada pelo presidente Jair Bolsonaro e criticam o projeto de lei enviado pela prefeitura à Casa Legislativa.

Segundo o Sindicato dos Servidores Municipais de Teresina (Sindserm), os educadores perderam 3% do valor salarial com a reforma da previdência do município e cerca de 10% com inflação. Nesse sentido, o reajuste real seria de apenas 3% com caso a nova proposta seja aprovado pelos vereadores.

Ontem, a Prefeitura de Teresina enviou à câmara projeto de lei que determina reajuste linear de 16% para os professores da rede municipal. A proposta já foi lida e protocolada na casa.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

