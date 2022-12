Noite da virada do ano terá chuva forte em Teresina, aponta Inmet

Os teresinenses foram surpreendidos pela intensidade da chuva que caiu na madrugada deste sábado (31). O temporal com fortes ventos e alta incidência de raios e trovões deixou um rastro de estrago pela cidade. Vários pontos de alagamento se formaram, principalmente na zona Leste, onde ruas e avenidas foram tomadas pela água e se tornaram intransitáveis.



Mas o tempo nublado e as chances de chuva forte devem permanecer ao longo do dia, inclusive na virada do ano. É que, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Teresina terá nova pancada de chuva com alta probabilidade de incidência de raios e trovões na noite deste sábado (31) e na madrugada do domingo (01 de janeiro).



Foto: Jailson Soares/O Dia

As previsões do Instituto apontam que durante toda a manhã de hoje, a cidade terá muitas nuvens com ocorrência de pancadas de chuva isoladas. A tendência é que o tempo se mantenha assim também durante a tarde. À noite, a previsão é de muitas nuvens no céu com chuva intensa isolada e ventos de intensidade moderada a forte. A temperatura para esta virada de 2022 para 2023 não deve passar dos 31 graus chegando à mínima de 22 graus.

O primeiro dia do ano também será marcado pela chuva em Teresina com temperaturas variando de 22 a 31 graus, e umidade do ar variando entre 50% e 100%. A manhã deste domingo (01) deve ter céu encoberto com pancadas de chuva isoladas. À tarde, a previsão é de céu encoberto com ocorrência de chuvisco, que deve permanecer durante o restante da noite.

Nuvens com pancadas de chuva isoladas também são esperadas para a segunda-feira (02), a terça (03) e a quarta-feira (04). As temperaturas em Teresina na primeira semana de 2023 não devem passar dos 30 graus conforme a previsão do Inmet.

Vale lembrar que Teresina e mais 158 cidades piauienses localizadas nas regiões Norte, Centro-Norte, Sudeste e Sudoeste do Estado encontram-se sob alerta para risco de temporais nas próximas 24 horas segundo o Instituto. Veja abaixo as cidades sob aviso de mau tempo.

