Nouga ver condições para retorno de aulas presenciais em Teresina

O secretário de Educação de Teresina, Nouga Cardoso, defendeu nesta terça-feira (15) o retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino. O gestor disse ver condições para que 50% dos alunos compareçam às salas de aulas em um formato híbrido, assim como foi adotado no segundo semestre do ano passado.

Nouga comentou que o impedimento do retorno das atividades presenciais está em um dos itens do decreto do governo do Estado que estabelece que as aulas presenciais devem ser suspensas sempre que a capacidade de leitos para tratamento da Covid-19 atingir números acima de 50%.

A proposta de retorno híbrido é mantido pela Secretaria Municipal de Educação mesmo diante do cenário de aumento de casos na cidade da doença na cidade. “Essa é a previsão de retorno inicial, de um retorno híbrido com 50% da comunidade escolar dentro da escola. Acreditamos que temos essas condições sanitárias nas escolas para iniciar dessa formar. E acompanharmos a evolução até o momento em que teremos todos os alunos ao mesmo tempo dentro das nossas unidades escolares”, disse Nouga.

Famílias desabrigadas

O secretário comentou que três escolas continuam abrigando famílias que foram vítimas de alagamento em Teresina por conta das chuvas. Em caso de retorno presencial das aulas, essas unidades de ensino devem continuar com atividades remotas.

“Caso persistam essas pessoas nesses ambientes escolares, para aquelas unidades específicas, a gente continuará com atividades remotas até que sejam totalmente desocupadas para a gente possa retornar com as aulas presenciais”, disse.

