Nova Ceasa funcionará normalmente durante o Carnaval

O mercado da Nova Ceasa funcionará normalmente durante o período do Carnaval, entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março. De acordo com a direção do entreposto, o mercado estará aberto neste sábado, das 4h às 15h; já na segunda, terça e quarta-feira, das 4h às 13h.

Segundo Marcos Massaranduba, supervisor operacional da Nova Ceasa, durante todo o feriado o consumidor poderá realizar suas compras normalmente no local. “O sábado funcionará normalmente, assim como, a segunda e terça-feira, sem falar também da quarta-feira de cinzas. O único dia que não abriremos será dia 27, pois o nosso comércio não funciona aos domingos”, disse o supervisor.

Foto: Arquivo/ODIA

“Portanto, durante todo o Carnaval, será possível dar uma pausa na diversão ou no descanso para comprar frutas, verduras, ovos, carnes em geral, embalagens, doces, temperos, dentre tantos outros itens que dispomos aqui, com qualidade e preço acessível, encontrados na Nova Ceasa”, acrescentou ele.

A Nova Ceasa fica localizada na avenida Henry Wall de Carvalho, número 5000, bairro Tabuleta. No mercado há cerca de 700 permissionários fixos que atendem no local, de segunda a sábado. Ao todo, são 250 boxes e aproximadamente 1.500 módulos de vendas que trabalham tanto com a comercialização de produtos no atacado, como no varejo. O telefone para mais informações é o 3220-7788.

