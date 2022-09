Nova Estação Elevatória de Esgoto irá beneficiar 12 mil pessoas na zona Norte

Foi inaugurada, na manhã desta quinta-feira (08), a Estação Elevatória de Esgoto (EEE) do bairro Itaperu, na zona Norte de Teresina. A estrutura é fundamental para ampliar a cobertura de tratamento de esgoto da zona urbana da capital e deve beneficiar cerca de 12 mil moradores dos bairros Aeroporto, Parque Alvorada e Itaperu.

Segundo o presidente da Águas de Teresina, Jacy Prado, a inauguração da nova EEE é mais um passo rumo à universalização da coleta e tratamento de esgoto na Capital. Atualmente, Teresina possui 53 estações elevatórias e 21 estações de tratamento de esgotamento sanitário.

"Hoje é mais um passo importante no esgotamento sanitário da cidade. Lembramos que a gente já universalizou a água, vamos entrar no quinto B-R-O-Bró sem falta d'água na cidade e os indicadores disso aparecem na saúde. Já reduzimos em mais de 60% as internações por doenças de ventilação hídrica. Isso é motivado pela água de qualidade que chega na torneira dos teresinenses", afirma o presidente.

Nos últimos cinco anos, o índice de tratamento de esgoto aumentou de 19% para 42,6% em Teresina. A expectativa é de que, até 2024, a capital terá elevado esse índice para 59%, com a universalização do serviço prevista para 2033. "Isso é inerente ao marco regulatório do setor, de acordo com a nova lei do saneamento sancionada em 2020. O nosso objetivo é fazer Teresina despontar no ranking nacional de saneamento básico", destaca Jacy Prado.

Estação Elevatório de Esgoto

A Estação Elevatória de Esgoto (EEE) é um equipamento que tem papel importante nos locais com desnível de solo, pois tem a capacidade de transferir os esgotos existentes de um ponto mais baixo para outro mais elevado da cidade, onde ocorrerá o tratamento dos efluentes de forma adequada do ponto de vista sanitário.

Assim, a EEE Aeroporto terá como função realizar o bombeamento do esgoto da região do Lagoas do Norte para um ponto mais elevado, ou seja, até os dejetos chegarem na Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Pirajá, localizada na avenida Maranhão, para o devido tratamento. O sistema contribui para a redução de contaminações e transmissões de doenças que estão diretamente relacionadas ao saneamento básico, impactando positivamente na melhoria da qualidade de vida e da saúde nas regiões em que é instalada.

