Nova maternidade de Teresina será inaugurada em julho, anuncia Rafael Fonteles

A nova maternidade de Teresina será entregue no dia 28 de julho deste ano, anunciou o governador Rafael Fonteles (PT) durante solenidade nesta quarta-feira (8) no Palácio de Karnak em que apresentou medidas do governo voltadas para as mulheres O gestor disse que a transferência para a nova maternidade vai acontecer por etapas.

“Vamos começar com o ambulatório da maternidade atual sendo transferida para nova maternidade. A cada mês implantaremos novos procedimentos até mais ou menos em outubro, quando teremos a transferência integral para a nova maternidade”, disse o governador.

Foto: Divulgação / Ccom

A maternidade terá 280 leitos, sendo 95 só para atendimento de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A nova maternidade conta com sala de cirurgia com pressão negativa, que dificulta a infecção hospitalar. O investimento total é de R$ 136 milhões, sendo R$ 86 milhões garantidos pelo Governo do Estado e R$ 50 milhões oriundos da União, verbas de emendas de bancada federal.

A unidade servirá a três unidades nas áreas de geriatria, saúde mental e autismo. O governador Rafael Fonteles já havia anunciado no início da gestão a entrega de quatro maternidades nos municípios Parnaíba, Picos, Bom Jesus e Floriano.

